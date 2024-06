Résultat des législatives à Maillot : l'élection 2024 en direct

09:01 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Maillot

Le premier tour des législatives se déroule ce dimanche à Maillot. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 parlementaires de l'Assemblée législative élus pour cinq ans. En 2022, les législatives précédentes ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où Emmanuel Macron a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle union politique prendra la tête de ces élections législatives à Maillot ? L'unique bureau de vote de la ville de Maillot est ouvert jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de décider. La diffusion des résultats à Maillot commencera ici même dès 20 heures.