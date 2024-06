Résultat des législatives à Malay-le-Grand : l'élection 2024 en direct

09:01 - Tout savoir sur les élections législatives à Malay-le-Grand

Les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Malay-le-Grand (de Bureau 1 Salle de La Mairie à Bureau 2 Salle de La Poste) sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Suite à l'annonce du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est dés lors le résultat des législatives à Malay-le-Grand organisées aujourd'hui qui représente la prochaine échéance politique pour ses citoyens. La dernière dissolution, en 1997, avait entraîné une cohabitation entre le président Jacques Chirac et Lionel Jospin, son Premier ministre. Parmi les forces en présence dans la 3ème circonscription de l'Yonne, qui parviendra à capter le plus de voix à Malay-le-Grand ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.