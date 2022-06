Résultat des législatives à Aixe-sur-Vienne - Election 2022 (87700) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Aixe-sur-Vienne

Le résultat des élections législatives 2022 à Aixe-sur-Vienne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Aixe-sur-Vienne a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de voix de la part des électeurs d'Aixe-sur-Vienne inscrits dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore évoluer si les électeurs des 79 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux d'Aixe-sur-Vienne. Le niveau de la participation représente 55% des habitants inscrits sur les listes électorales au sein de la commune pour la 2ème circonscription de la Haute-Vienne (2 081 non-votants). Au niveau de la commune, Stéphane Delautrette a accumulé 34% des voix. Il coiffe au poteau Sabrina Minguet (Rassemblement National) et Shérazade Zaiter (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent respectivement 19% et 17% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Aixe-sur-Vienne Stéphane Delautrette Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,58% 34,03% Sabrina Minguet Rassemblement National 19,83% 19,07% Shérazade Zaiter Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,40% 17,48% Jean-Luc Bonnet Divers centre 11,77% 12,75% Jean Marie Bost Les Républicains 7,67% 7,42% Gisèle Carre Reconquête ! 3,72% 3,55% Daniel Gendarme Divers gauche 3,00% 2,65% Claudine Roussie Divers extrême gauche 1,86% 1,75% Cyril Cogneras Régionaliste 1,17% 1,30% Participation au scrutin Circonscription Aixe-sur-Vienne Taux de participation 54,80% 54,94% Taux d'abstention 45,20% 45,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42% 1,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54% 1,38% Nombre de votants 53 796 2 537

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Aixe-sur-Vienne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:00 - Sur qui vont converger les voix de gauche à Aixe-sur-Vienne ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des enjeux de ces élections législatives 2022, à Aixe-sur-Vienne comme dans toute la France. Cet électorat représentait 20,39% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,38% et 2,35% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total espéré de 28,12% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Aixe-sur-Vienne ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Aixe-sur-Vienne, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 28,87% des suffrages. A la suite, se trouvait Marine Le Pen à 21,45%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,39% et Éric Zemmour à 5,91%. Le président-candidat atteignait en revanche 27,85% des votants en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des ultimes semaines changeront probablement ce tableau lors des législatives à Aixe-sur-Vienne au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. 14:30 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives 2022 à Aixe-sur-Vienne L'une des grandes inconnues des législatives sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Aixe-sur-Vienne. Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ? Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 22,88% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 19,88% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Aixe-sur-Vienne à l'occasion du premier tour des législatives ? L'analyse des scrutins passés permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, 48,29% des inscrits sur les listes électorales d'Aixe-sur-Vienne avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 40,56% pour le round deux. La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Aixe-sur-Vienne La commune d'Aixe-sur-Vienne ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. 9 candidats se présentent pour cette élection législative à Aixe-sur-Vienne soit autant en moyenne que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Aixe-sur-Vienne : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 29% des suffrages au premier tour à Aixe-sur-Vienne, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 21% et 20% des voix. Le choix des citoyens d'Aixe-sur-Vienne était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (61% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 39% des voix. Les citoyens de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les habitants d'Aixe-sur-Vienne (87) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.