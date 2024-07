Résultat des législatives 2024 à Jourgnac (87800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Avantage Nouveau Front populaire à Jourgnac Avec plus de 28% des votes à l'échelle nationale lors du 1er round des élections dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche il y a deux ans. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la domination du RN ce soir. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives il y a une semaine, à Jourgnac, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 41,86% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 41,14% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 66,51% à l'époque.

20:58 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Jourgnac en 2 ans Le résultat de la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces législatives. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Jourgnac entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Les reports de voix restent incertains, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Jourgnac ? Ce résultat du premier tour est immanquablement à comparer avec l'issue trouvée en 2022. Lors des dernières législatives à Jourgnac, le RN avait aussi dû se contenter de la deuxième place, 17,72% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 41,14% pour Stéphane Delautrette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (66,51%). Stéphane Delautrette remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives vont-ils s'inverser second tour à Jourgnac ? A en croire les projections des instituts établies d'après les résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella serait en mesure de décrocher pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron conserveraient jusqu'à 120 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Stéphane Delautrette (Front populaire) a collecté 41,86% des suffrages à Jourgnac dimanche 30 juin, lors du premier tour de la législative. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Sabrina Minguet (Rassemblement National) et Marie-Eve Tayot (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 37,35% et 18,31% des électeurs. C'est en revanche Sabrina Minguet qui s'imposait, dans l'ensemble de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne, avec cette fois 36,86% devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Jourgnac : quelle évolution ? Au fil des dernières années, les 1 123 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Jourgnac a connu un taux d'abstention de 17,7%, plus bas de 19 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 893 personnes en âge de voter à Jourgnac, 36,28% étaient en effet restées chez elles, à comparer avec une abstention de 39,71% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives à Jourgnac L'une des clés du scrutin législatif est indéniablement la participation. Jourgnac a enregistré une participation de 82,3%, dimanche, pour le premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 60,25% au premier tour. Au second tour, 57,63% des citoyens se sont déplacés. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 872 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 83,26% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 88,42% au premier tour, soit 771 personnes. La perte de confiance dans les partis traditionnels est par exemple capable de pousser les électeurs de Jourgnac à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Démographie et politique à Jourgnac, un lien étroit Dans la ville de Jourgnac, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 6,64% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 76 hab par km² et 49,82% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (89,98%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 529 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,29%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,21%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Jourgnac mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,82% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.