Résultat de la législative à Ambilly : en direct

12/06/22 11:01

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ambilly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:01 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Ambilly ? Les clés de ces législatives à Ambilly sont limpides : la cité ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 14 candidats. Un chiffre au-dessus de celui du reste du pays. Les votants ont jusqu'à 18 heures ce soir pour faire leur choix parmi eux. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour contracter l'abstention.

Résultat des élections législatives 2022 à Ambilly

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ambilly comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Shan Bouvier Ecologistes Antoine Vielliard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Tongomo Djongandeke Divers Murat Yildirim Divers Véronique Verbasco Droite souverainiste Sophie Bédague Divers extrême gauche Lea Ferrandi Régionaliste Virginie Duby-Muller Les Républicains Magalie Luho Rassemblement National Valérian Vervoort Nouvelle union populaire écologique et sociale Romain Giraud Divers extrême gauche Nicolas Bailly Reconquête ! Vanessa Dahmal Ecologistes Alexandre Cohard Divers

Législatives 2022 à Ambilly : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Ambilly ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29% des votes au premier tour à Ambilly, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du Parti de gauche et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 26% et 17% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants d'Ambilly avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 66% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 34% des votes. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'avoir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a recueillis dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ?