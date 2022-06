Résultat des législatives à Annemasse - Election 2022 (74100) [PUBLIE]

12/06/22 21:24

Le résultat de l' élection législative à Annemasse est dorénavant connu. Dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie, les 16691 citoyens d'Annemasse ont jeté leur dévolu sur le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote d'Annemasse. Les citoyens de 52 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Valérian Vervoort a raflé 30% des voix. Virginie Duby-Muller (Les Républicains) et Antoine Vielliard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent dans l'ordre 24% et 21% des suffrages. Le taux d'abstention s'établit à 66% des habitants enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie, ce qui représente 11 035 non-votants.

L'étude des dernières élections permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Au moment des élections législatives de 2017, 16 704 inscrits sur les listes électorales d'Annemasse s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 34,38%). La participation était de 30,45% au second tour. Les législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012.

À Annemasse, l'un des critères importants des élections législatives sera indéniablement le niveau d'abstention. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, parmi les 16 437 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 61,38% avaient pris part au vote, contre une participation de 66,27% au premier tour, ce qui représentait 10 892 personnes. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait en effet priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Annemasse.

La majorité est tombé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Annemasse ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or Jean-Luc Mélenchon avait atteint la tête du vote à l'issue de la dernière élection à l'Elysée à Annemasse avec 33,85% des votes exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 26,08%, devançant Marine Le Pen à 16,52% et Éric Zemmour à 7,46%.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était bornée à Annemasse. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,21% et 1,73% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 39,79% à Annemasse pour ce premier tour des législatives.

Les inscrits sur les listes électorales d'Annemasse (Haute-Savoie) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ? Pendant la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 34% des suffrages au premier tour à Annemasse. L'ex-député européen avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26% et 17% des voix. Après la disqualification de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, arrivé en tête du second tour en captant 66% des voix face à Marine Le Pen (34%). Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la gauche rassemblée aux prochaines élections ?