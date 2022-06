Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Champigny comme dans toute la France. Cet électorat représentait 17,61% des suffrages en avril dernier dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,59% et 0,63% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 20,83% à Champigny pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Champigny, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ?

Les mouvements nationaux des dernières semaines se répéteront sans doute à Champigny dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La majorité a baissé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à la dernière élection présidentielle, à Champigny, Marine Le Pen obtenait la meilleure place avec 39,05% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,61%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron avec 16,89% et Éric Zemmour à 8,85%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.