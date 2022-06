Résultat des législatives à Chéroy - Election 2022 (89690) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Chéroy

Le résultat des élections législatives 2022 à Chéroy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de l'Yonne

Le résultat de la législative 2022 à Chéroy a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Pour le premier tour des élections législatives, les 1160 habitants de Chéroy inscrits dans la 3ème circonscription de l'Yonne ont penché pour le candidat Rassemblement National. L'abstention s'établit à 58% des habitants habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 678 non-votants. Julien Odoul a accumulé 43% des votes. Il arrive devant Michèle Crouzet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Manon Dené (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent respectivement 21% et 17% des suffrages. Les citoyens des 115 autres communes de la 3ème circonscription de l'Yonne voteront-ils comme ceux de Chéroy ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chéroy Julien Odoul Rassemblement National 35,17% 43,04% Michèle Crouzet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,52% 21,31% Manon Dené Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,18% 17,30% Gilles Pirman Les Républicains 10,83% 5,49% Laurence Louis-Stokober Reconquête ! 3,45% 4,43% Florence Henry Ecologistes 2,50% 2,95% Véronique Frantz Divers centre 2,39% 0,21% Aline Wang Droite souverainiste 1,42% 2,53% Agnès Vignier Ecologistes 1,28% 0,42% Mehdi Khan Divers gauche 0,99% 1,05% Simonne Pallant Divers extrême gauche 0,64% 0,63% Annie Kermin Divers extrême gauche 0,62% 0,63% Participation au scrutin Circonscription Chéroy Taux de participation 48,11% 41,55% Taux d'abstention 51,89% 58,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,21% Nombre de votants 43 162 482

Législatives 2022 à Chéroy : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives à Chéroy (89) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 40.43% des voix au premier tour à Chéroy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 17.34% et 16.27% des votes. Le choix des administrés de Chéroy était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (63.28% des voix), cédant par conséquent à Emmanuel Macron 36.72% des votes. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ?