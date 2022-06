Résultat des législatives à Feigères - Election 2022 (74160) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Le résultat de l'élection législative 2022 à Feigères a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Les 1116 habitants de Feigères votant dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie se sont tournés vers la candidature Les Républicains lors du 1er tour des législatives. Virginie Duby-Muller a rassemblé 38% des votes. Valérian Vervoort (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Antoine Vielliard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec respectivement 20% et 20% des voix. Les citoyens des 52 autres communes appartenant à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Feigères ? Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie atteint 45% (499 non-votants).

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 32,55% des votes au premier tour à Feigères. L'ex-banquier d'affaires avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 18,51% et 16,83% des voix. Le choix des habitants de Feigères était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (66,38% des voix), cédant donc à Marine Le Pen 33,62% des voix. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée ? Comme partout dans le pays, les 1 713 électeurs de Feigères ( Haute-Savoie ) seront invités à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant se tourneront-ils ?