Résultat des législatives à Frangy - Election 2022 (74270) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Frangy

Le résultat des élections législatives 2022 à Frangy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Savoie

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Frangy Virginie Duby-Muller (Ballotage) Les Républicains 31,24% 38,21% Valérian Vervoort (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,71% 20,15% Antoine Vielliard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,86% 14,03% Magalie Luho Rassemblement National 12,10% 14,03% Nicolas Bailly Reconquête ! 4,04% 4,03% Shan Bouvier Ecologistes 3,45% 2,84% Véronique Verbasco Droite souverainiste 1,83% 2,24% Lea Ferrandi Régionaliste 1,42% 2,09% Vanessa Dahmal Ecologistes 1,08% 0,75% Alexandre Cohard Divers 0,82% 0,60% Sophie Bédague Divers extrême gauche 0,54% 0,90% Murat Yildirim Divers 0,51% 0,00% Romain Giraud Divers extrême gauche 0,27% 0,15% Tongomo Djongandeke Divers 0,12% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Frangy Taux de participation 41,92% 43,60% Taux d'abstention 58,08% 56,40% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28% 0,15% Nombre de votants 37 239 675

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Frangy. C'est la candidature Les Républicains qui a obtenu le plus de bulletins de votes de la part des électeurs de Frangy de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie peut toujours basculer si les électeurs des 52 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Frangy. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 56% (soit 873 non-votants). Virginie Duby-Muller a engrangé 38% des voix au niveau de la ville. En deuxième position, Valérian Vervoort (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 20% des suffrages. Enfin, Antoine Vielliard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 14% des votes.

Législatives 2022 à Frangy : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 126 électeurs de Frangy (74270) seront invités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 27,6% des votes au premier tour à Frangy, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27,2% et 15,9% des voix. Le choix des habitants de Frangy était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (52,3% des suffrages). Marine Le Pen avait récupéré 47,7% des suffrages. Les habitants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?