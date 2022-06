Résultat de la législative à Gaillard : en direct

12/06/22 17:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gaillard sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:19 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Gaillard ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Gaillard au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble est tombée très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Avec 30,08% des suffrages exprimés, à Gaillard cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 29,09%, devant Marine Le Pen à 16,25% et Éric Zemmour à 7,44%. 14:30 - À Gaillard, le chiffre le plus attendu de ces législatives demeure la participation À Gaillard, l'une des grandes inconnues des législatives sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des ménages, cumulée avec les inquiétudes liées au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, seraient par exemple en mesure de faire le jeu du camp de l'abstention à Gaillard (74240). Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 64,67% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 70,08% au premier tour, ce qui représentait 3 504 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Gaillard quel était le pourcentage de l'abstention à Gaillard en 2017 ? L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, 67,63% des personnes aptes à voter à Gaillard avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 64,42% pour le deuxième round. Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il cette année ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les législatives 2022 à Gaillard 14 candidats ont voulu se faire élire dans la seule circonscription de Gaillard ce dimanche 12 juin, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un nombre d'impétrants assez haut comparé à celui du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Et les 5000 votants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 5 bureaux de vote et se prononcer pour cette première étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Gaillard

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gaillard comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Shan Bouvier Ecologistes Antoine Vielliard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Tongomo Djongandeke Divers Murat Yildirim Divers Véronique Verbasco Droite souverainiste Sophie Bédague Divers extrême gauche Lea Ferrandi Régionaliste Virginie Duby-Muller Les Républicains Magalie Luho Rassemblement National Valérian Vervoort Nouvelle union populaire écologique et sociale Romain Giraud Divers extrême gauche Nicolas Bailly Reconquête ! Vanessa Dahmal Ecologistes Alexandre Cohard Divers

Législatives 2022 à Gaillard : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Gaillard (74) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains. Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 30,1% des suffrages au premier tour à Gaillard, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 29,1% et 16,3% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Gaillard avec 67,9% des suffrages, laissant ainsi à Marine Le Pen 32,1% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il s'en remettre à cette agglomération pour acquérir une majorité à l'Assemblée ?