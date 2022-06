En direct

18:52 - Que vont décider les supporters de gauche à Joigny ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Joigny. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,17% et 1,35% au premier tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 4,52% du côté de la gauche (score de Mélenchon exclu).

16:30 - À Joigny, des sondages tout aussi convaincants ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces indications des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Joigny. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Joigny, Jean-Luc Mélenchon se propulsait à la tête du vote avec 26,92% des voix, devant Marine Le Pen à 25,86%. Suivaient Emmanuel Macron, troisième avec 24,2% et Éric Zemmour à 6,62%. En revanche en France, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Joigny L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter la participation à Joigny. Les craintes liées à un retour à la hausse de l'épidémie de covid seraient de nature à pousser les habitants de Joigny (89300) à rester chez eux. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 33,32% des électeurs de la ville. L'abstention était de 31,9% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Joigny aux législatives ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette ville lors des derniers scrutins ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 57,77% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Joigny. L'abstention était de 55,05% pour le second tour.