Résultat des législatives à Neydens - Election 2022 (74160) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Neydens est tombé. Dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie, les 1243 électeurs de Neydens se sont prononcés pour la représentante Les Républicains. Les électeurs des 52 autres communes de cette circonscription voteront-ils comme ceux de Neydens ? A l'échelle de la commune, Virginie Duby-Muller a réuni 45% des suffrages. Elle ressort devant Antoine Vielliard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Valérian Vervoort (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent dans l'ordre 20% et 16% des suffrages. Le taux de participation parmi les électeurs inscrits sur les registres électoraux dans la commune au niveau de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie s'élève à 47%.

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 35.5% des voix au premier tour à Neydens, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 15.5% et 14.0% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Neydens avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 67.9% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 32.1% des votes. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour avoir la majorité de l'Assemblée ? Quel impétrant à l'hémicycle les habitants de Neydens fixeront-ils en première position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?