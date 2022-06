Résultat des législatives à Paron - Election 2022 (89100) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Paron

Le résultat des élections législatives 2022 à Paron est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de l'Yonne

Le résultat de la législative à Paron a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription : 115 autres communes contribuent effectivement au résultat de la législative dans la 3ème circonscription de l'Yonne. Julien Odoul a réuni 31% des votes. Manon Dené (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Michèle Crouzet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à respectivement 21% et 21% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les habitants enregistrés dans les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription électorale s'établit à 51%, ce qui représente 1 474 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Paron Julien Odoul Rassemblement National 35,17% 30,95% Michèle Crouzet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,52% 20,57% Manon Dené Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,18% 21,34% Gilles Pirman Les Républicains 10,83% 13,78% Laurence Louis-Stokober Reconquête ! 3,45% 2,47% Florence Henry Ecologistes 2,50% 2,69% Véronique Frantz Divers centre 2,39% 2,26% Aline Wang Droite souverainiste 1,42% 1,98% Agnès Vignier Ecologistes 1,28% 1,34% Mehdi Khan Divers gauche 0,99% 0,99% Simonne Pallant Divers extrême gauche 0,64% 0,49% Annie Kermin Divers extrême gauche 0,62% 1,13% Participation au scrutin Circonscription Paron Taux de participation 48,11% 49,33% Taux d'abstention 51,89% 50,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30% 1,05% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,35% Nombre de votants 43 162 1 435

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Paron sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Paron ? Dans les 4 bureaux de vote de Paron, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait enregistré 22,9% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,61% et 1,19% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 26,7% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - À Paron, des sondages tout aussi justes qu'en France ? L'alliance LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Paron. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or le président-candidat avait obtenu 22,81% des voix à Paron, lors du dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national était grimpée à 29,97% des suffrages contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,9% (contre 22%). 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Paron ? Le taux d'abstention sera l'un des critères clés de ces législatives à Paron. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 28,21% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 25,1% au premier tour. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des foyers français pourrait potentiellement favoriser l'abstention à Paron (89100). 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Paron aux élections législatives ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette localité ? Durant les législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 58,22% au premier tour dans la commune à Paron. Le taux d'abstention était de 54,16% au second round. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Paron ? 12 candidats se présentent dans la seule circonscription de Paron ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier round des législatives 2022. Un niveau d'impétrants assez haut comparé à celui des autres circonscriptions (10 candidatures habituellement). Les 2869 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 4 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de cette première manche.

Législatives 2022 à Paron : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30% des voix au premier tour à Paron. L'ex-députée européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23% et 23% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Paron gratifiée de 51% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 49% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Paron reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils devront contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022.