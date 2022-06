Résultat de la législative à Saint-Brice-sur-Vienne : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Brice-sur-Vienne sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Brice-sur-Vienne. En direct 14:01 - Le député de Saint-Brice-sur-Vienne sera élu ce 19 juin Si vous êtes toujours indécis concernant les prétendants finalistes de cette 2ème manche dans la circonscription de Saint-Brice-sur-Vienne, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Brice-sur-Vienne - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Brice-sur-Vienne aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne

Tête de liste Liste Stéphane Delautrette Nouvelle union populaire écologique et sociale Sabrina Minguet Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Brice-sur-Vienne - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Brice-sur-Vienne

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Brice-sur-Vienne Stéphane Delautrette (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,58% 38,63% Sabrina Minguet (Ballotage) Rassemblement National 19,83% 23,89% Shérazade Zaiter Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,40% 14,74% Jean-Luc Bonnet Divers centre 11,77% 9,01% Jean Marie Bost Les Républicains 7,67% 4,86% Gisèle Carre Reconquête ! 3,72% 2,72% Daniel Gendarme Divers gauche 3,00% 2,43% Claudine Roussie Divers extrême gauche 1,86% 2,15% Cyril Cogneras Régionaliste 1,17% 1,57% Participation au scrutin Circonscription Saint-Brice-sur-Vienne Taux de participation 54,80% 54,17% Taux d'abstention 45,20% 45,83% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,43% 2,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,79% Nombre de votants 53 796 727

Le résultat de la législative 2022 à Saint-Brice-sur-Vienne est tombé. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de votes de la part des 1342 habitants de Saint-Brice-sur-Vienne votant dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Saint-Brice-sur-Vienne. Les citoyens de 79 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Au niveau de la ville, Stéphane Delautrette a réuni 39% des suffrages. En deuxième position, Sabrina Minguet (Rassemblement National) obtient 24% des suffrages. A la troisième place, Shérazade Zaiter (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 15% des voix. L'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne s'élève à 46%.

Législatives 2022 à Saint-Brice-sur-Vienne : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 1 693 votants de Saint-Brice-sur-Vienne (87200) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant soutiendront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 25,9% des voix au premier tour à Saint-Brice-sur-Vienne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22,2% et 19,2% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour avec 52,9% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 47,1% des votes. Les citoyens de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ?