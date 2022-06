Résultat des législatives à Saint-Brice-sur-Vienne - Election 2022 (87200) [PUBLIE]

12/06/22 21:12

Résultat des législatives 2022 à Saint-Brice-sur-Vienne

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Brice-sur-Vienne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Haute-Vienne

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne

Le résultat du premier round de l' élection législative à Saint-Brice-sur-Vienne est tombé. C'est le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de votes de la part des électeurs de Saint-Brice-sur-Vienne inscrits dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne. Au niveau de la commune, Stéphane Delautrette a recueilli 39% des voix. Il coiffe au poteau Sabrina Minguet (Rassemblement National) et Shérazade Zaiter (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent dans l'ordre 24% et 15% des votes. Ces données ne reflètent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne, 79 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Le niveau de l'abstention s'établit à 46% des électeurs inscrits sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne, ce qui représente 615 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Brice-sur-Vienne Stéphane Delautrette Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,58% 38,63% Sabrina Minguet Rassemblement National 19,83% 23,89% Shérazade Zaiter Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,40% 14,74% Jean-Luc Bonnet Divers centre 11,77% 9,01% Jean Marie Bost Les Républicains 7,67% 4,86% Gisèle Carre Reconquête ! 3,72% 2,72% Daniel Gendarme Divers gauche 3,00% 2,43% Claudine Roussie Divers extrême gauche 1,86% 2,15% Cyril Cogneras Régionaliste 1,17% 1,57% Participation au scrutin Circonscription Saint-Brice-sur-Vienne Taux de participation 54,80% 54,17% Taux d'abstention 45,20% 45,83% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42% 2,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54% 1,79% Nombre de votants 53 796 727

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Brice-sur-Vienne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:51 - Quel résultat à Saint-Brice-sur-Vienne pour la coalition de LFI avec ses alliés ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des paramètres de ces législatives, à Saint-Brice-sur-Vienne comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 19,21% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,08% et 2,17% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 26,46% à Saint-Brice-sur-Vienne pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Brice-sur-Vienne ? La majorité présidentielle est tombé très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saint-Brice-sur-Vienne. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Saint-Brice-sur-Vienne cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 25,89% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 22,22%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,21% et Fabien Roussel à 6,87%. 14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Saint-Brice-sur-Vienne À Saint-Brice-sur-Vienne, l'un des facteurs déterminants de ces législatives sera immanquablement le taux de participation. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Saint-Brice-sur-Vienne (87200). En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 20,48% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 17,86% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Saint-Brice-sur-Vienne ? L'analyse des résultats des derniers scrutins permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. En 2017, au moment des législatives, sur les 1 290 inscrits sur les listes électorales à Saint-Brice-sur-Vienne, 48,45% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 42,17% au second tour. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Saint-Brice-sur-Vienne Si vous peinez à faire votre choix entre les 9 prétendants au 1er tour dans la circonscription de Saint-Brice-sur-Vienne, prenez le temps de consulter les programmes. Les 2 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Saint-Brice-sur-Vienne : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 1 693 votants de Saint-Brice-sur-Vienne (87200) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant soutiendront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 25,9% des voix au premier tour à Saint-Brice-sur-Vienne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22,2% et 19,2% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour avec 52,9% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 47,1% des votes. Les citoyens de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ?