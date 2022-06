Résultat de la législative à Saint-Cergues : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Cergues sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Cergues. En direct 18:09 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée sur la 3e marche à Saint-Cergues il y a sept jours La proportion des électeurs de la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés sera une des questions clés de ces législatives 2022 en France. Cet électorat représentait 15,64% des suffrages à Saint-Cergues dimanche dernier. Ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,34%, 5,67%, 1,62% et 1,27% le 10 avril. Ce sont donc 23,9% de votants en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Saint-Cergues. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Cergues ? Grâce à 33,33% des voix, la candidature Les Républicains s'est imposée à Saint-Cergues à l'occasion du 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 23,66% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 15,64% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Saint-Cergues, le chiffre phare de ces législatives demeure l'abstention Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? La semaine dernière, 43,12% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Cergues s'étaient rendues dans l'isoloir. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Au second tour de la dernière présidentielle, 27,14% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 26,19% au premier tour. 10:30 - La 2ème étape des législatives a débuté à Saint-Cergues C'est donc reparti pour ces législatives à Saint-Cergues, avec la seconde étape sur les rails depuis ce matin. Il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les finalistes qui se présentent pour devenir député. Les 2390 électeurs de Saint-Cergues ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Cergues - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Cergues aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste Virginie Duby-Muller Les Républicains Valérian Vervoort Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Cergues - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Cergues

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Cergues Virginie Duby-Muller (Ballotage) Les Républicains 31,24% 33,33% Valérian Vervoort (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,71% 15,64% Antoine Vielliard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,86% 23,66% Magalie Luho Rassemblement National 12,10% 14,76% Nicolas Bailly Reconquête ! 4,04% 2,35% Shan Bouvier Ecologistes 3,45% 3,13% Véronique Verbasco Droite souverainiste 1,83% 3,42% Lea Ferrandi Régionaliste 1,42% 1,08% Vanessa Dahmal Ecologistes 1,08% 0,98% Alexandre Cohard Divers 0,82% 0,39% Sophie Bédague Divers extrême gauche 0,54% 0,49% Murat Yildirim Divers 0,51% 0,20% Romain Giraud Divers extrême gauche 0,27% 0,49% Tongomo Djongandeke Divers 0,12% 0,10% Participation au scrutin Circonscription Saint-Cergues Taux de participation 41,92% 43,12% Taux d'abstention 58,08% 56,88% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 1,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28% 0,19% Nombre de votants 37 239 1 038

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Saint-Cergues. Au soir du premier tour des élections législatives, les 2407 électeurs de Saint-Cergues enregistrés dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie se sont tournés vers la candidature Les Républicains. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs figurant sur les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription s'établit à 57% (1 369 non-votants). Virginie Duby-Muller a enregistré 33% des votes au niveau de la ville. Antoine Vielliard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Valérian Vervoort (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent avec dans l'ordre 24% et 16% des votes. Reste encore à savoir si les habitants des 52 autres communes faisant partie de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie voteront comme ceux de Saint-Cergues.

Législatives 2022 à Saint-Cergues : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 31,6% des votes au premier tour à Saint-Cergues. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,7% et 15,3% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Cergues grâce à 58,0% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 42,0% des votes. Le président français aura-t-il la possibilité d'obtenir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ? Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Saint-Cergues (74) seront invités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.