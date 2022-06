Résultat de la législative à Saint-Clément : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Clément sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Clément. En direct 18:08 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes la semaine passée dans la localité ? La coalition de gauche pouvait espérer glaner 24,76% à Saint-Clément avant le premier tour des élections législatives. Un chiffre correspondant à la somme des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat insoumis à la députation a pourtant cumulé 13,35% des suffrages la semaine passée. Ce qui avait mis la Nupes en retrait. 15:30 - La candidature Les Républicains peut-elle gagner à Saint-Clément ? Grâce à 42,77% des voix, la candidature Les Républicains s'est imposée à Saint-Clément le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour des législatives. La candidature Rassemblement National récupère 23,05% des votes. A la 3e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 13,55% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Saint-Clément à l'occasion des législatives 2022 ? Au fil des dernières années, les 2827 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, parmi les 2002 personnes en âge de voter à Saint-Clément, 47,5% étaient allées voter au premier tour, contre une participation de 45,3% pour le round numéro deux. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui bat des records lors de ce type de scrutin. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au deuxième round, six points de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le verdict des législatives 2022 à Saint-Clément sera dévoilé ce dimanche soir ! Seuls les finalistes qualifiés il y a une semaine s'affrontent dans la circonscription de Saint-Clément ce dimanche 19 juin, pour le second round de l'élection législative 2022. Un nombre de prétendants réduit. Les 1995 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 3 bureaux de vote et sélectionner un seul élu lors de ce 2e round.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Clément - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Clément aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Yonne

Tête de liste Liste Julien Odoul Rassemblement National Michèle Crouzet Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Clément - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Clément

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Yonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Clément Julien Odoul (Ballotage) Rassemblement National 35,17% 23,05% Michèle Crouzet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,52% 13,55% Manon Dené Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,18% 13,35% Gilles Pirman Les Républicains 10,83% 42,77% Laurence Louis-Stokober Reconquête ! 3,45% 1,92% Florence Henry Ecologistes 2,50% 1,21% Véronique Frantz Divers centre 2,39% 1,11% Aline Wang Droite souverainiste 1,42% 0,81% Agnès Vignier Ecologistes 1,28% 0,71% Mehdi Khan Divers gauche 0,99% 1,52% Simonne Pallant Divers extrême gauche 0,64% 0,00% Annie Kermin Divers extrême gauche 0,62% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Clément Taux de participation 48,11% 50,40% Taux d'abstention 51,89% 49,60% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 0,70% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,60% Nombre de votants 43 162 1 002

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Saint-Clément a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 3ème circonscription de l'Yonne, les 1988 habitants de Saint-Clément ont opté pour la candidature Les Républicains. Gilles Pirman a collecté 43% des votes. En 2e place, Julien Odoul (Rassemblement National) reçoit 23% des votes. Quant à elle, Michèle Crouzet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 14% des suffrages. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Saint-Clément. Les habitants de 115 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 3ème circonscription de l'Yonne. La participation parmi les citoyens autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription atteint 50%.

Législatives 2022 à Saint-Clément : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 29.37% des voix au premier tour à Saint-Clément. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.80% et 17.83% des voix. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 51.14% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 48.86% des suffrages. Les électeurs de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à Saint-Clément seront incités à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français.