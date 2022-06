Résultat de la législative à Saint-Clément : en direct

En direct

19:24 - Quel candidat vont désigner les électeurs de gauche à Saint-Clément ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Saint-Clément comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 17,83% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,94% et 1,33% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total estimé à 22,1% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Saint-Clément ? A l'issue du dernier rendez-vous présidentiel, à Saint-Clément, Marine Le Pen accostait en tête avec 29,37% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,8%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 17,83% et Éric Zemmour à 7,34%. Les tendances nationales des ultimes semaines infléchiront peut-être la donne et donc le résultat des législatives à Saint-Clément, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

14:30 - À Saint-Clément, le chiffre le plus attendu de ces législatives demeure l'abstention L'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement le niveau de participation à Saint-Clément. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 995 personnes en âge de voter au sein de la ville, 70,19% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 73,68% au premier tour, soit 1 470 personnes. Les populations des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour des législatives ?

11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Saint-Clément ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2017, lors des élections législatives, sur les 2 002 personnes en âge de voter à Saint-Clément, 54,7% étaient restées chez elles au premier tour, contre un taux d'abstention de 52,5% pour le tour deux.