19:34 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Saint-Julien-du-Sault ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 15,66% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Saint-Julien-du-Sault le dimanche 10 avril dernier. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,89% et 1,48% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 20,03% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Julien-du-Sault.

16:30 - À Saint-Julien-du-Sault, des sondages aussi pertinents qu'en France ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines se répercuteront certainement sur le résultat des législatives à Saint-Julien-du-Sault au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or le président-candidat avait obtenu 22,42% des voix à Saint-Julien-du-Sault, lors du dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait accumulé 35,53% des suffrages contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,66% (contre 22%).

14:30 - La grande inconnue de ces élections législatives à Saint-Julien-du-Sault reste la participation Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Julien-du-Sault ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 668 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 27,71% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 25,48% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne et ses conséquences en matière énergétique et économique sont par exemple capables d'éloigner les citoyens de Saint-Julien-du-Sault (89330) des isoloirs.

11:30 - À Saint-Julien-du-Sault quel était le pourcentage de la participation à Saint-Julien-du-Sault en 2017 ? Les législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'analyse des résultats des élections passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, le taux de participation avait atteint 47,53% au premier tour des votants de Saint-Julien-du-Sault, contre un taux de participation de 45,1% au second round.