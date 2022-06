Résultat de la législative à Saint-Julien-en-Genevois : en direct

17:13 - Les sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Julien-en-Genevois ?

La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-Julien-en-Genevois. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or à Saint-Julien-en-Genevois, Emmanuel Macron remportait la tête du vote de la dernière élection avec 33,19% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,27%. On trouvait plus loin, avec 14,12%, Marine Le Pen et enfin, à 7,93%, Yannick Jadot.