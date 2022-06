Résultat des législatives à Saint-Junien - Election 2022 (87200) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Junien

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Junien est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Haute-Vienne

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Saint-Junien a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première place chez les électeurs de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne habitant à Saint-Junien. Le niveau de la participation atteint 52% des habitants autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune pour la 2ème circonscription de la Haute-Vienne, ce qui représente 4 326 votants. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative découlera des choix des électeurs des 79 autres communes qui lui sont rattachées. Au sein de l'agglomération, Stéphane Delautrette a recueilli 36% des votes. Il précède Sabrina Minguet (Rassemblement National) et Shérazade Zaiter (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent dans l'ordre 21% et 17% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Junien Stéphane Delautrette Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,58% 36,42% Sabrina Minguet Rassemblement National 19,83% 21,09% Shérazade Zaiter Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,40% 16,65% Jean-Luc Bonnet Divers centre 11,77% 9,45% Jean Marie Bost Les Républicains 7,67% 5,37% Gisèle Carre Reconquête ! 3,72% 3,29% Daniel Gendarme Divers gauche 3,00% 3,57% Claudine Roussie Divers extrême gauche 1,86% 2,86% Cyril Cogneras Régionaliste 1,17% 1,30% Participation au scrutin Circonscription Saint-Junien Taux de participation 54,80% 51,76% Taux d'abstention 45,20% 48,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42% 1,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54% 1,69% Nombre de votants 53 796 4 326

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Junien sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:49 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche à Saint-Junien ? Dans les 10 bureaux de vote de Saint-Junien, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait obtenu 20,21% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,94% et 2,49% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 26,64% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Les études sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Junien ? Emmanuel Macron avait glané la meilleure place lors de la présidentielle en avril à Saint-Junien avec 26,69% des suffrages exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 23,31%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 20,21% et Fabien Roussel à 5,99%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours infléchiront probablement la donne et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité dans les intentions de vote avant la trêve. Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives à Saint-Junien Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Junien ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,33% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 76,59% au premier tour, soit 6 397 personnes. Les craintes liées à un retour à la hausse de la pandémie de covid seraient par exemple capables de favoriser le camp de l'abstention à Saint-Junien (87200). 11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Saint-Junien ? Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, pendant les législatives, 8 422 inscrits sur les listes électorales de Saint-Junien avaient participé au vote au premier tour (soit 58,0%), contre une participation de 55,83% au dernier round. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les votants de Saint-Junien ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les grandes étapes de cette journée d'élections législatives à Saint-Junien, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Sont en lice 9 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans les 10 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Saint-Junien : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Saint-Junien (87200) seront amenés à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat soutiendront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 26,69% des suffrages au premier tour à Saint-Junien. Celui qui était candidat à sa réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,31% et 20,21% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Junien grâce à 58,46% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 41,54% des voix. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette agglomération pour remporter la majorité à l'Assemblée ?