19:47 - Quel résultat aux législatives de Saint-Priest-sous-Aixe pour la Nupes ?

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 21,46% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Saint-Priest-sous-Aixe le dimanche 10 avril dernier. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,74% et 1,91% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 27,11% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Priest-sous-Aixe.