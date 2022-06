Les habitants de Saint-Valérien avaient livré 24,87% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la première manche de la présidentielle. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,27% et 0,63% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 27,77% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Saint-Valérien.

16:30 - À Saint-Valérien, des sondages tout aussi pertinents ?

Marine Le Pen avait gagné la tête du vote lors de la dernière élection suprême à Saint-Valérien avec 31,94% des votes exprimés, au premier round. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 24,87%, devant Emmanuel Macron à 20,45% et Éric Zemmour à 6,44%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les tendances nationales des dernières heures viendront probablement modifier la donne et donc le résultat des législatives à Saint-Valérien ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.