Qui vont désigner les supporters de gauche à Saint-Victurnien ?

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 22,56% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Victurnien il y a deux mois. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,88% et 1,99% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement atteindre 28,43% à Saint-Victurnien pour ce premier tour des législatives.