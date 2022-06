En direct

18:56 - Quel résultat à Saint-Yrieix-la-Perche pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Les habitants de Saint-Yrieix-la-Perche avaient apporté 16,51% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la 1re manche de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,62% et 3,88% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 23,01% à Saint-Yrieix-la-Perche pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saint-Yrieix-la-Perche ? Le président-candidat avait obtenu 28,71% des voix à Saint-Yrieix-la-Perche, à l'issue du dernier scrutin présidentiel contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN accumulait 23,84% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,51% (contre 21,95%). Les indications nationales des dernières semaines viendront certainement transformer cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Saint-Yrieix-la-Perche ? À Saint-Yrieix-la-Perche, le taux d'abstention sera à n'en pas douter un critère décisif des élections législatives 2022. L'inflation combinée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle, seraient susceptibles d'avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Saint-Yrieix-la-Perche. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,6% des votants de la ville, contre un taux de participation de 76,13% au premier tour, ce qui représentait 4 176 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Saint-Yrieix-la-Perche en 2017 ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins passés. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, sur les 5 571 inscrits sur les listes électorales à Saint-Yrieix-la-Perche, 47,33% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 42,24% au second round. Les élections législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.