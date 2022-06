En direct

18:45 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Sens ? Avec un score de 25,77% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était limitée à Sens. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,77% et 1,45% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 30,99% à Sens pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Sens ? Lors de la dernière échéance, à Sens, Jean-Luc Mélenchon se hissait à meilleure place de l'élection présidentielle avec 25,77% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,75%. On trouvait plus loin Marine Le Pen à 22,98% et Éric Zemmour à 8,03%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront probablement transformer la donne et donc le résultat des législatives à Sens ce dimanche. Or la majorité a baissé à un trait de la Nupes dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Sens ? L'un des critères déterminants du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le taux de participation à Sens. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 60,66% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 63,04% au premier tour, ce qui représentait 9 933 personnes. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à faire surtout gagner l'abstention à Sens (89100).

11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Sens ? Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? En 2017, lors des élections législatives, parmi les 16 087 inscrits sur les listes électorales à Sens, 62,94% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 59,5% au round numéro deux.