12/06/22 21:12

Résultat des législatives 2022 à Séreilhac

Le résultat des élections législatives 2022 à Séreilhac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Haute-Vienne

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne

Le résultat de l'élection législative 2022 à Séreilhac est dorénavant connu. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première position chez les électeurs votant dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne et demeurant à Séreilhac. Stéphane Delautrette a accumulé 33% des suffrages. Sabrina Minguet (Rassemblement National) et Shérazade Zaiter (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueillent dans l'ordre 31% et 13% des votes. Ces données ne reflètent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la circonscription : 79 autres communes contribuent en effet au résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne. Le niveau de la participation parmi les habitants enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 51% (soit 786 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Séreilhac Stéphane Delautrette Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,58% 32,80% Sabrina Minguet Rassemblement National 19,83% 31,48% Shérazade Zaiter Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,40% 13,23% Jean-Luc Bonnet Divers centre 11,77% 9,79% Jean Marie Bost Les Républicains 7,67% 5,03% Gisèle Carre Reconquête ! 3,72% 2,65% Daniel Gendarme Divers gauche 3,00% 1,72% Claudine Roussie Divers extrême gauche 1,86% 1,72% Cyril Cogneras Régionaliste 1,17% 1,59% Participation au scrutin Circonscription Séreilhac Taux de participation 54,80% 50,91% Taux d'abstention 45,20% 49,09% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42% 2,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54% 1,02% Nombre de votants 53 796 786

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Séreilhac sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:41 - Du côté de la gauche, les 16,11% de Jean-Luc Mélenchon à Séreilhac font saliver Les inscrits de Séreilhac avaient livré 16,11% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier tour de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,09% et 2,36% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 5,45% à gauche de l'échiquier, sans compter les voix Mélenchon. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Séreilhac ? La majorité présidentielle a vu son score reculer très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Ces mouvements des dernières semaines rejailliront probablement à Séreilhac dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à la dernière élection, à Séreilhac, Marine Le Pen avait pu grimper à la première position avec 30,84% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,78%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 16,11% et Jean Lassalle à 6,67%. Par contre en France, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Séreilhac L'abstention sera sans nul doute l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Séreilhac. Le conflit ukrainien ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique sont susceptibles d'avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Séreilhac (87620). Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,61% dans la ville, contre un taux d'abstention de 17,93% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Séreilhac ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Durant les législatives de 2017, 55,68% des inscrits sur les listes électorales de Séreilhac s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, contre une participation de 49,66% au deuxième round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Séreilhac Ces législatives sont donc lancées ! À Séreilhac, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 9 candidats qui s'affrontent pour devenir député (soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 1539 inscrits de Séreilhac ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Législatives 2022 à Séreilhac : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 30,84% des voix au premier tour à Séreilhac. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,78% et 16,11% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Séreilhac avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 52,65% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 47,35% des votes. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Séreilhac ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.