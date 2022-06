Résultat des législatives à Seyssel - Election 2022 (74910) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Seyssel

Le résultat des élections législatives 2022 à Seyssel est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Seyssel Virginie Duby-Muller (Ballotage) Les Républicains 31,24% 27,14% Valérian Vervoort (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,71% 20,21% Antoine Vielliard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,86% 16,08% Magalie Luho Rassemblement National 12,10% 22,27% Nicolas Bailly Reconquête ! 4,04% 3,24% Shan Bouvier Ecologistes 3,45% 3,24% Véronique Verbasco Droite souverainiste 1,83% 1,47% Lea Ferrandi Régionaliste 1,42% 1,77% Vanessa Dahmal Ecologistes 1,08% 1,92% Alexandre Cohard Divers 0,82% 1,03% Sophie Bédague Divers extrême gauche 0,54% 0,88% Murat Yildirim Divers 0,51% 0,59% Romain Giraud Divers extrême gauche 0,27% 0,00% Tongomo Djongandeke Divers 0,12% 0,15% Participation au scrutin Circonscription Seyssel Taux de participation 41,92% 45,12% Taux d'abstention 58,08% 54,88% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 1,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28% 0,44% Nombre de votants 37 239 689

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Seyssel. À Seyssel, les 1527 électeurs rattachés à la 4ème circonscription de la Haute-Savoie ont désigné la candidature Les Républicains. Reste encore à déterminer si les habitants des 52 autres communes faisant partie de la 4ème circonscription de la Haute-Savoie feront les mêmes choix que ceux de Seyssel. Virginie Duby-Muller a engrangé 27% des votes. Elle coiffe au poteau Magalie Luho (Rassemblement National) et Valérian Vervoort (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 22% et 20% des voix. Le niveau de l'abstention s'établit à 55% des électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative, ce qui représente 838 non-votants.

Législatives 2022 à Seyssel : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Seyssel (74910) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 31% des suffrages au premier tour à Seyssel. La candidate d'extrême-droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 19% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Seyssel avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 53% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 47% des suffrages.