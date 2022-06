Résultat de la législative à Valleiry : en direct

12/06/22 11:23

Pour ces élections législatives de 2022 à Valleiry, les 2 bureaux de vote (de Salle Fetes Espace Albert Fol à Salle Fetes Espace Albert Fol) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 14 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel candidat les habitants de Valleiry installeront-ils en première place des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29% des votes au premier tour à Valleiry, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et celui qui endossa le costume du troisième homme lors de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 24% et 16% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Valleiry avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 57% des suffrages, cédant ainsi 43% des suffrages à Marine Le Pen. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'acquérir la majorité à l'hémicycle au vu des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?