Résultat des législatives à Véron - Election 2022 (89510) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 à Véron. Au niveau de la 3ème circonscription de l'Yonne, les 1367 habitants de Véron ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Les électeurs des 115 autres communes rattachées à la 3ème circonscription de l'Yonne voteront-ils comme ceux de Véron ? La participation parmi les électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 48% (soit 658 votants). Julien Odoul a amassé 42% des voix. Il coiffe au poteau Michèle Crouzet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Manon Dené (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 18% et 16% des suffrages.

Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Pendant les législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait représenté 54,96% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Véron. Le taux d'abstention était de 53,43% au second round.

La participation constituera l'une des clés des législatives à Véron. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les tarifs de l'essence et du gaz seraient notamment susceptibles de détourner les citoyens de Véron (89510) des urnes. Au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,22% dans la commune, contre un taux de participation de 78,37% au premier tour, c'est-à-dire 1 069 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 14,56% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Véron en avril. Les reports des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,47% et 1,33% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 18,36% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Véron.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs habitant à Véron (Yonne) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme l'ensemble des Français. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 38,6% des votes au premier tour à Véron, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de chez Rothschild et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 20,8% et 14,6% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Véron avec 59,1% des votes, abandonnant ainsi 40,9% des votes à Emmanuel Macron.