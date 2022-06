Résultat des législatives à Ville-la-Grand - Election 2022 (74100) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 28,14% des voix au premier tour à Ville-la-Grand. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 24,28% et 18,31% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Ville-la-Grand gratifié de 61,97% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 38,03% des votes. Les habitants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue des législatives à Ville-la-Grand ( Haute-Savoie ) ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022.