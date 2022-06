Résultat de la législative à Villeneuve-la-Guyard : en direct

12/06/22 11:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villeneuve-la-Guyard sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:15 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Villeneuve-la-Guyard La cité de Villeneuve-la-Guyard n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 12 candidats sont en lice pour cette élection législative à Villeneuve-la-Guyard soit légèrement plus en moyenne que dans les autres territoires. Les résultats seront publiés dès 20 heures sur cette page.

Résultat des élections législatives 2022 à Villeneuve-la-Guyard

Les élections législatives 2022 auront lieu à Villeneuve-la-Guyard comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Yonne

Tête de liste Liste Laurence Louis-Stokober Reconquête ! Julien Odoul Rassemblement National Gilles Pirman Les Républicains Mehdi Khan Divers gauche Simonne Pallant Divers extrême gauche Annie Kermin Divers extrême gauche Aline Wang Droite souverainiste Michèle Crouzet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Agnès Vignier Ecologistes Manon Dené Nouvelle union populaire écologique et sociale Véronique Frantz Divers centre Florence Henry Ecologistes

Législatives 2022 à Villeneuve-la-Guyard : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 35% des votes au premier tour à Villeneuve-la-Guyard, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien troisième homme de la dernière présidentielle et celui qui était candidat à sa réélection avaient obtenu 24% et 16% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Villeneuve-la-Guyard avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 61% des suffrages, abandonnant par conséquent 39% des suffrages à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout en France, les électeurs de Villeneuve-la-Guyard seront invités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.