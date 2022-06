En direct

19:03 - Quel score pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Villeneuve-sur-Yonne ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des enjeux de ces législatives, à Villeneuve-sur-Yonne comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait obtenu 17,61% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,38% et 1,03% au 1er tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 21,02% pour la coalition de gauche dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Villeneuve-sur-Yonne ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Villeneuve-sur-Yonne, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 34,58% des suffrages. En seconde position, on trouvait Emmanuel Macron à 21,17%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,61% et Éric Zemmour à 8,52%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche près de 28% des votants en France, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront sans doute remettre en question ce tableau à Villeneuve-sur-Yonne ce dimanche. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a chuté tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - À Villeneuve-sur-Yonne, le chiffre clé de ces élections législatives 2022 demeure l'abstention À Villeneuve-sur-Yonne, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 68,94% dans la ville. Le taux de participation était de 69,72% au premier tour, ce qui représentait 2 574 personnes. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences en matière énergétique et économique seraient capables de relativiser l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Villeneuve-sur-Yonne.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Villeneuve-sur-Yonne ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette agglomération lors des dernières consultations démocratiques ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 57,95% des personnes habilitées à voter à Villeneuve-sur-Yonne avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 55,07% pour le tour deux.