Résultat de la législative à Viry : en direct

12/06/22 11:17

Les données de ces législatives 2022 à Viry sont simples : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où sont en lice 14 candidats. Un nombre de candidatures un peu plus élevé que celui du reste du pays. Les votants ont jusqu'à 18 heures ce soir pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour optimiser la participation.

Quel impétrant à l'Assemblée nationale placeront en tête des résultats des élections législatives les 5 379 votants habitant à Viry à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Avec un premier tour à son avantage en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il se reposer sur cette commune pour acquérir une majorité de l'Assemblée nationale ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 30% des votes au premier tour à Viry. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20% et 18% des suffrages. Le choix des citoyens de Viry était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (63% des votes), laissant par conséquent à Marine Le Pen 37% des suffrages.