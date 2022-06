Résultat de la législative au Nouvion-en-Thiérache : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives au Nouvion-en-Thiérache dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 10:58

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Nouvion-en-Thiérache sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:57 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures au Nouvion-en-Thiérache Si jamais vous êtes toujours indécis concernant les 6 prétendants au 1er tour dans la circonscription du Nouvion-en-Thiérache, prenez le temps de consulter les programmes. Les 2 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 au Nouvion-en-Thiérache

Les élections législatives 2022 auront lieu au Nouvion-en-Thiérache comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Aisne

Tête de liste Liste Laetitia Voisin Divers extrême gauche Hervé Bernardeau Reconquête ! Paul-Henry Hansen-Catta Rassemblement National Jérome Moineuse Les Républicains Agnès Chotin Droite souverainiste Jean-Louis Bricout Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 au Nouvion-en-Thiérache : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les votants du Nouvion-en-Thiérache seront incités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 42,2% des suffrages au premier tour au Nouvion-en-Thiérache. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,4% et 13,9% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle du Nouvion-en-Thiérache avec 62,1% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 37,9% des votes.