En direct

19:36 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives au Vigen ? Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme au Vigen, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait cumulé 18,89% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,1% et 2,98% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 27,97% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives au Vigen.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 au Vigen ? Les indications nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance au Vigen. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. A l'issue du dernier vote de, au Vigen, Emmanuel Macron avait fini la course en première position au 1er tour de l'élection avec 31,88% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,89%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 18,62% et Yannick Jadot, quatrième avec 6,1%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron à l'avant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus au Vigen Le niveau de participation sera incontestablement un critère important de ces législatives au Vigen. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 790 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 83,03% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 86,48% au premier tour, c'est-à-dire 1 548 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des Français seraient par exemple capables de favoriser le camp de l'abstention au Vigen.

11:30 - Au Vigen quels étaient les chiffres de l'abstention au Vigen en 2017 ? Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette localité lors des derniers scrutins ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 48,07% au premier tour dans la commune au Vigen, à comparer avec une abstention de 40,71% au second round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012.