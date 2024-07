Résultat des législatives 2024 à la Roche-sur-Foron : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à la Roche-sur-Foron, qu'en est-il de la participation ? Les résidents de la Roche-sur-Foron ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 67,96%. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 78,09% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 74,18% au second tour, ce qui représentait 5 255 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,86% au premier tour et 53,12% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à la Roche-sur-Foron ? La perte de pouvoir d'achat est notamment capable d'inciter les habitants de la Roche-sur-Foron à ne pas rester chez eux.

17:29 - La Roche-sur-Foron aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

En pleine campagne électorale législative, La Roche-sur-Foron est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 11 263 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 917 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,65% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Avec 1 057 résidents étrangers, La Roche-sur-Foron se classe comme un exemple de multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 35,45% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 881,71 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À la Roche-sur-Foron, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.