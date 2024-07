Résultat des législatives 2024 à Saint-Sixt (74800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - 29,27% pour l'Union de la gauche à Saint-Sixt Avec plus de 28% des suffrages au niveau de la France au terme du 1er round des élections législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de titiller le RN ce soir. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 29,27% des voix à Saint-Sixt. Un score en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 42,38% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain à Saint-Sixt Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Sixt semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas avancé dans la ville.

20:29 - Christelle Petex-Levet (Les Républicains) en avance lors des législatives 2022 à Saint-Sixt Reste maintenant à déterminer si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. Lors des élections législatives à l'époque, Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (LFI-PS-PC-EELV) l'emportait au premier tour dans la commune de Saint-Sixt, grappillant 32,74% des voix sur place. Saint-Sixt se tournera en revanche vers Christelle Petex-Levet (Les Républicains) au second tour, finalement en tête localement avec 57,62%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,38%.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin dimanche dernier à Saint-Sixt ? D'après les dernières projections publiées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains pourrait s'arroger moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le Nouveau Front populaire devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient maintenir jusqu'à 120 sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les particularismes locaux. Dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Saint-Sixt ont préféré Christelle Petex (Divers droite), qui a engrangé 38,21% des voix. En seconde place, Gérard Vez (Front populaire) recueillait 29,27%. Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) obtenait 28,94% des électeurs. Les électeurs de Saint-Sixt n'avaient pas choisi la même couleur politique que ceux de la circonscription, puisque Antoine Valentin y arrivait en première place, avec cette fois 39,68% devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - La participation étudiée à la loupe à Saint-Sixt Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des dernières consultations politiques ? Dimanche dernier, la participation au premier round des élections législatives 2024 à Saint-Sixt était de 74,35%, surpassant de 16 points celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, parmi les 847 inscrits sur les listes électorales à Saint-Sixt, 58,68% avaient effectivement pris part à l'élection, contre un taux de participation de 54,79% il y a 5 ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 h.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Saint-Sixt lors du second round des législatives ? À Saint-Sixt, l'une des clés de ces législatives est la participation. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Sixt a atteint 25,65%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,67% au premier tour et 50,8% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 21,34% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 18,22% au premier tour. Les jeunes expriment fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Sixt ?

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Sixt Dans les rues de Saint-Sixt, les élections sont en cours. Avec une population de 1 007 habitants répartis dans 489 logements, cette localité présente une densité de 191 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 62 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 529 foyers fiscaux. Dans la localité, 21,93% des résidents sont des enfants, et 4,13% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 23,68% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,32% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 404,64 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Finalement, Saint-Sixt incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.