Résultat des législatives à Berrwiller : l'élection 2024 en direct

14:25 - Berrwiller et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

À Berrwiller, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,47%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (81,58%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'urbanisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (89,01%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 540 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,35%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,26%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Berrwiller mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,02% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.