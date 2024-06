Résultat des législatives à Oberhergheim : l'élection 2024 en direct

11:02 - Oberhergheim : démographie et socio-économie impactent les législatives

Comment les électeurs d'Oberhergheim peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,16%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (19,33%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 508 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,92%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,97%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Oberhergheim mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,64% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.