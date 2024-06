Résultat des législatives à Raedersheim : l'élection 2024 en direct

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Raedersheim

Comment les électeurs de Raedersheim peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Dans le village, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,09% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,53%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 416 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,78%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,42%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Raedersheim mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,62% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.