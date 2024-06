Résultat des législatives à Saint-Germain-les-Belles : l'élection 2024 en direct

09:00 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Saint-Germain-les-Belles

Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Germain-les-Belles. A l'occasion des législatives, les 577 parlementaires français de l'Assemblée nationale vont être désignés lors d'un scrutin uninominal à deux tours. Concrètement, ce 30 juin, les 822 votants de Saint-Germain-les-Belles doivent choisir entre les différents candidats de leur circonscription législative. Il y a deux ans, l'élection avait abouti à un parlement hétéroclyte, sans majorité absolue. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du bloc de l'extrême-droite, du bloc de gauche (LFI, PS, Ecologistes, PC...), de la majorité présidentielle parviendra à obtenir le plus de suffrages à Saint-Germain-les-Belles (87380) ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.