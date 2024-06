Résultat des législatives à Saint-Maurice-les-Brousses : l'élection 2024 en direct

09:00 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Saint-Maurice-les-Brousses

Le bureau de vote de la commune de Saint-Maurice-les-Brousses ferme à 18 heures pour le dépouillement. Des élections législatives anticipées se tiennent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les 577 parlementaires de l'Assemblée nationale élus pour 5 ans. Pour mémoire, les législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les nombreux candidats attendus, quelle alliance politique est pressentie pour prendre la tête des législatives à Saint-Maurice-les-Brousses ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.