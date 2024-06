08:58 - Journée électorale à Bossey : les horaires du bureau de vote

Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Bossey. Les élections législatives offrent la possibilité aux votants de Bossey de donner leur opinion sur les défis qui affectent leur pays. Dans le cas où la gauche ou le Rassemblement national obtiendrait une majorité de députés à l'Assemblée, une cohabitation pourrait subvenir, obligeant le président de la République à nommer un Premier ministre issu de l'opposition pour gouverner. Quelle alliance politique parviendra à se démarquer lors de ces élections législatives à Bossey ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.