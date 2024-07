Résultat des législatives 2024 à Monnetier-Mornex (74560) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Monnetier-Mornex comme objectif ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes obtenus au niveau national sont porteurs. A l'issue du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Monnetier-Mornex, le binôme Front populaire a pour sa part glané 32,24% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 33,23% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,56% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,07% pour Yannick Jadot, 1,42% pour Fabien Roussel et 1,86% pour Anne Hidalgo). Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 44,29% à l'époque.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite n'a à peu près rien gagné à Monnetier-Mornex Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Monnetier-Mornex semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Monnetier-Mornex ? Regarder dans le rétro pour analyser le scrutin législatif de 2022 apparaît aussi comme une évidence au moment où nous écrivons. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Monnetier-Mornex offrait en revanche 33,23% pour Fabienne Vaneeckeloot-Tassa (Nouvelle union populaire écologique et sociale)des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 28,57% des voix. Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote voyant cette fois le binôme Les Républicains remporter le scrutin, avec 55,71%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,29%.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin il y a une semaine à Monnetier-Mornex ? Christelle Petex (Divers droite) a enregistré 36,95% des voix à Monnetier-Mornex le 30 juin, lors du premier round des législatives. Gérard Vez (Front populaire) et Antoine Valentin (Union de l'extrême droite) suivaient avec 32,24% et 26,51% des votants à l'échelle de la ville. La circonscription n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la commune, puisque c'est Antoine Valentin qui s'y imposait, avec 39,68% devant Christelle Petex avec 32,37% et Gérard Vez avec 24,01%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Monnetier-Mornex au niveau de l'abstention ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? En comparaison des européennes de ce printemps, l'abstention au premier tour des législatives 2024 à Monnetier-Mornex a baissé, atteignant 32,91%. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 48,41% des électeurs de Monnetier-Mornex (74) avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 53,65% lors des européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au 2e tour à Monnetier-Mornex ? À Monnetier-Mornex, l'abstention constitue sans aucun doute l'une des clés des législatives 2024. Dans la ville, 67,09% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 481 personnes en âge de voter au sein de la ville, 72,59% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 77,79% au premier tour, ce qui représentait 1 152 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,47% au premier tour et 45,75% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Monnetier-Mornex ?

17:29 - Le poids démographique et économique de Monnetier-Mornex aux législatives À Monnetier-Mornex, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,02%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2281,66 euros/mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 660 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 17,11% et d'une population immigrée de 21,10% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Monnetier-Mornex mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,18% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.