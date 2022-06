Résultat de la législative à Allonnes : en direct

12/06/22 17:18

Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Allonnes, Marine Le Pen avait fini la course en pôle position avec 28,31% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,48%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron, en troisième position à 22,83% et Fabien Roussel à 4,69%. Les mouvements nationaux des dernières heures changeront peut-être ce paysage lors des législatives à Allonnes dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%.

Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 28,31% des voix au premier tour à Allonnes, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le candidat de La France Insoumise et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 26,48% et 22,83% des suffrages. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 53,65% des voix face à Marine Le Pen (46,35%). Les habitants de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Allonnes (Sarthe) seront amenés à participer aux élections législatives comme partout en France.