Résultat des législatives 2024 à Noyen-sur-Sarthe (72430) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - À Noyen-sur-Sarthe, qui vont désigner les électeurs de la gauche ? Une autre incertitude de ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. Le bloc a obtenu un peu plus de 28% des votes au niveau du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 16,92% des votes à Noyen-sur-Sarthe. Ce qui correspond à une hausse de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 20 points à Noyen-sur-Sarthe La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour ces élections législatives. Alors qu'au niveau du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 20 points sur place entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un RN encore favori ce soir Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi un point d'observation clé au niveau local pour le second tour de cette élection 2024. Le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Noyen-sur-Sarthe, comme lors des législatives 2022 ? Au début des élections législatives il y a deux ans, le RN tirait aussi son épingle du jeu à Noyen-sur-Sarthe. Dans la commune, c'est Raymond de Malherbe qui arrivait en tête au premier tour avec 29,03%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 60,63%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,37%.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au Rassemblement national jusqu'ici Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a accumulé 49,33% des voix à Noyen-sur-Sarthe le 30 juin dernier, au soir du premier round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Sylvie Casenave-Péré (Ensemble !) et Elise Leboucher (Union de la gauche) avec 25,71% et 16,92% des votants. Marie-Caroline Le Pen était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Noyen-sur-Sarthe : quelle évolution ? L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. À Noyen-sur-Sarthe, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 a atteint 36,38%, inférieur de 19 points à celui des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, parmi les 1 945 inscrits sur les listes électorales à Noyen-sur-Sarthe, 55,06% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 51,84% lors du scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Noyen-sur-Sarthe Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Noyen-sur-Sarthe ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Noyen-sur-Sarthe s'élevait à 36,38%. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 936 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 26,37% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 26,86% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 59,53% au premier tour. Au deuxième tour, 59,94% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Le sentiment d'insécurité est capable de ramener les habitants de Noyen-sur-Sarthe (72430) dans les isoloirs.

17:29 - Comprendre l'électorat de Noyen-sur-Sarthe : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Noyen-sur-Sarthe, le scrutin est en cours. Avec ses 2 613 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 93 entreprises, Noyen-sur-Sarthe offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (69,14%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,76% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 10,49%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 688 € par an. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Noyen-sur-Sarthe contribue à édifier l'avenir de la France.