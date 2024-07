Résultat des législatives 2024 à Brûlon (72350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Que vont peser les supporters de la gauche à Brûlon ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF aux législatives 2024 ou aller vers une autre candidature ? Le bloc a réuni un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Brûlon, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 17,46% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (5 points de plus).

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 18 points à Brûlon Le score du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections de l'Assemblée 2024, à l'échelle locale. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà gagné 18 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit vainqueur à Brûlon ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives positives pour le RN la dernière fois Au niveau local, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera ainsi très observé. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Brûlon ? Le Rassemblement national réalisait aussi un joli démarrage à Brûlon lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, c'est Raymond de Malherbe qui arrivait en tête au premier tour avec 27,44%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 64,06%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,94%.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national au second tour à Brûlon ? Le dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Brûlon ont préféré Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National), qui a raflé 45,67% des suffrages. Un premier pointage qui lui a permis de coiffer au poteau Sylvie Casenave-Péré (Ensemble !) et Elise Leboucher (Union de la gauche) avec respectivement 27,23% et 17,46% des votants. Marie-Caroline Le Pen était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Brûlon ? L'observation des résultats des précédents scrutins électoraux permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Comme stipulé dans la précédente publication, la participation lors du 1er tour des législatives à Brûlon a atteint 62,03%, plus forte de 15 points que celle des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 47,12% des personnes en capacité de voter à Brûlon avaient en effet pris part à l'élection. Le taux de participation était de 49,4% pour les européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures.

18:35 - À Brûlon, la participation a atteint 62,03% lors du 1er tour des élections législatives À Brûlon, l'un des critères importants de ce scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter le taux d'abstention. Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Brûlon était de 62,03%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,96% au premier tour et 39,48% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Brûlon ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 72,54% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 73,39% au second tour, ce qui représentait 866 personnes.

17:29 - Brûlon : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans les rues de Brûlon, les élections sont en cours. Dotée de 809 logements pour 1 529 habitants, la densité de la commune est de 98 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 100 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 914 foyers fiscaux. Dans la commune, 15,85% des résidents sont des enfants, et 12,98% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,63% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 37,02% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1046,15 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Finalement, à Brûlon, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.