Résultat des législatives 2024 à Louplande (72210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Quel score pour à gauche à l'issue de ces élections législatives 2024 ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Louplande, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 27,32% des votes dans la commune. Une hausse de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 52,65% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le Rassemblement national a vivement avancé à Louplande Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Louplande ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Louplande ? Le score obtenu par le RN sera ainsi très commenté pour le second tour de ces élections des députés, au niveau local, comme dans le reste de la France. A l'inverse de l'expérience de 2022, le Rassemblement national a cette fois l'espoir de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les élections législatives avaient déjà offert un très gros départ pour le RN à l'époque à Louplande. On retrouvait en effet Raymond de Malherbe en tête au premier tour, avec 24,64% dans la commune. C'est finalement Elise Leboucher (Nupes) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Louplande au second tour, avec 52,65%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,35%.

20:05 - Des législatives positives pour le Rassemblement national à ce stade Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a obtenu 40,91% des voix à Louplande le 30 juin, lors du 1er round de l'élection législative. Elise Leboucher (Union de la gauche) et Sylvie Casenave-Péré (Majorité présidentielle) suivaient grâce à 27,32% et 23,25% des électeurs à l'échelle de la métropole. Marie-Caroline Le Pen était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Sarthe dans son ensemble, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport aux européennes à Louplande ? L'observation des précédents scrutins électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Dimanche dernier, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Louplande a atteint 64,8%, surpassant de 17 points celle des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, 1 267 inscrits sur les listes électorales de Louplande (72) avaient effectivement pris part au vote (soit 47,83%), à comparer avec un taux de participation de 50,83% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% le midi et 45% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au second tour à Louplande ? L'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement le taux de participation. Dans la commune, 35,2% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,26% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 23,27% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,16% au premier tour et 56,88% au deuxième tour. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique serait en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Louplande.

17:29 - Les défis socio-économiques de Louplande et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e tour des législatives à Louplande comme partout en France. Avec ses 1 486 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 51 entreprises, Louplande permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (88,05%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,47% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 44,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 566,18 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Finalement, Louplande incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.